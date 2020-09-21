РИАМО - 21 сен. Столица заняла первое место среди других российских городов в качестве лучшего места для предстоящих новогодних каникул, сообщает туристический портал «ТурСтат».

«Первую десятку для новогодних путешествий составили Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пятигорск, Нижний Новгород, Калининград, Ялта и Великий Устюг Вологодской области», — говорится в сообщении.

В Москве горожан и туристов на Новый год привлекает уличный фестиваль «Путешествие в Рождество», в Санкт-Петербурге проходит Рождественская ярмарка на Манежной площади, в Сочи чаще всего выбирают новогодний отдых на горнолыжных курортах.

За российскую столицу отдало голоса 23% опрошенных, за Сочи — 16%, за Санкт-Петербург — 12%, за Казань — 9%, за Екатеринбург и Пятигорск — по 7%, за Калининград и Нижний Новгород — по 6%, за Ялту — 5%, за Великий Устюг — 2% голосов.

Рейтинг составлен по результатам опроса десяти тысяч посетителей портала в сентябре этого года.