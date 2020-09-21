РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 сен. Щелковская спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата Москвы по эстетической гимнастике, который прошел в Раменском 19 и 20 сентября, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Золотую медаль соревнований завоевала команда «Мадонна», в составе которой выступала щелковская спортсменка Любовь Пальчикова», - говорится в сообщении.

Спортсменка работает тренером по гимнастике в физкультурно-оздоровительном комплексе в Дальнем Воронке в Щелкове.