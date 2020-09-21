РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. В подмосковных Люберцах уже более 43 тысяч жителей сделали прививку от гриппа, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В понедельник он принял дистанционное участие в заседании регионального правительства. В числе приоритетных вопросов повестки дня - ход проведения прививочной кампании в Подмосковье, работа с обращениями и предложениями граждан, основные проблемные направления по данным ЦУР.

«В округе продолжается бесплатная массовая вакцинация от гриппа. Прививка от сезонных недугов поможет избежать серьезных последствий. На сегодня ее сделали порядка 43 350 жителей», - сказал Ружицкий.

Он отметил наиболее проблемные направления в работе муниципалитета, по которым чаще всего поступают жалобы и обращения жителей.

«На сегодня это следующие направления: уборка дворов и общественных пространств, благоустройство дворовых территорий, опиловка деревьев, нестационарная торговля, содержание контейнерных площадок. Все обращения взяты под строгий контроль», - заключил Ружицкий.