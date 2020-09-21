РИАМО - 21 сен. Развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицами Верхние Поля и Капотня, а также с Липецкой улицей реконструируют в ближайшие несколько лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ближайшее время завершится реконструкция дорожной развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, еще четырех таких транспортных объекта будут сданы в течение нескольких лет», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это позволит увеличить пропускную способность прилегающих участков МКАД и обеспечит беспрепятственный выезд на федеральные трассы и городские дороги.

Также предполагается построить дополнительные боковые проезды, разгонные полосы, направленные съезды и пешеходные переходы.

Начиная с 2011 года в столице реконструировали или построили 17 развязок МКАД с общей протяженностью дорог более 150 километров.