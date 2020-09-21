РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Люберец подискутировали на политические и социальные темы, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Активисты МГЕР и члены молодежных парламентов Подмосковья провели дебаты в одном из залов картинной галереи округа. Старшеклассники и студенты вузов из городских округов Люберцы, Бронницы, Жуковский, Котельники и Дзержинский разделились на пять команд, чтобы подискутировать на важные политические и социальные темы.

«Данное мероприятие проводится в Люберцах впервые. Это очень важное событие: молодежь обменивается опытом и идеями. У нас в гостях порядка 40 участников. Все они активно выражали свое мнение и участвовали в обсуждениях с большим энтузиазмом!» - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа, руководитель МГЕР в муниципалитете Александр Шлапак.

Молодежь подискутировала на такие темы, как: цензура, экология и гуманное отношение к животным.

Как отметили участники мероприятия, дебаты - одна из самых демократичных форм дискуссии, где выдвигаются аргументы и обосновываются противоположные точки зрения.

«Это прекрасный способ не только научиться формулировать и отстаивать свою позицию и мыслить логически, но и добиваться решения сложных проблем, ставить себя на место оппонента, анализировать любую ситуацию с разных сторон и видеть ценность в конкуренции идей», - отмечает активист МГЕР Люберец Глеб Шмидт.

По итогу мероприятия молодые люди из разных округов Подмосковья пришли к важным социальным и политическим выводам, поделились друг с другом мнениями и идеями, а также выразили большое желание продолжить общение для реализации совместных проектов.