РИАМО - 21 сен. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, в сотню лидеров рейтинга вошла подмосковная компания «Фармстандарт», выручка которой составила 153,3 миллиарда рублей по итогам 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Фармстандарт» базируется в Долгопрудном. Предприятие выпускает более 1,7 миллиарда рублей упаковок лекарственных средств в год. В производственной линейки компании более 330 наименований продукции, в том числе 60 новых лекарственных препаратов. 140 препаратов компании входит в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. В рейтинге компания заняла 69-е место.

«На 178-м месте рейтинга расположилась компания «Металл Профиль» из Лобни. Предприятие располагает собственной лабораторией, где работает над созданием новых видов материалов. На 18 заводах производится более 10 инновационных для российского рынка продуктов», — говорится в сообщении.

Каждый год компания перерабатывает и реализовывает около 630 тысяч тонн проката с полимерными покрытиями или примерно 30% российского потребления. Компания является одним из лидеров рынка российской металлообработки.

Всего в рейтинг Forbes вошли восемь компаний из Московской области, которые также заняты в дистрибуции, энергетике и перевозках.