РИАМО - 21 сен. Трех человек доставили в больницу в тяжелом состоянии после наезда автомобиля Infiniti в Хамовниках, пешеходы получили многочисленные переломы и другие ранения, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла вечером в понедельник на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Столкнулись два транспортных средства — автомобили Mercedes и Infiniti. В результате ДТП Infiniti отбросило на тротуар, где иномарка совершила наезд на пешеходов. По предварительным данным, водитель Infiniti проехал на красный свет.

«Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом: тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в сообщении.

Женщина доставлена в больницу с открытым переломом ноги, у нее ампутирована левая лодыжка. Еще одну женщину госпитализировали с переломом таза и сотрясением мозга.

Видео столкновения двух автомобилей на улице Остоженка в Москве>>