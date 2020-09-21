Станцию БКЛ «Улица Народного ополчения» строяту пересечения проспекта Маршала Жукова с улицей Народного ополчения в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы.

По данным Стройкомплекса Москвы, на станции появятся рисунки, посвященные теме народного ополчения 1941 года. Пол украсят темно-серым сибирским гранитом, а стены покроют трехслойными алюминиевыми панелями. Проект станции подразумевает возможность создания перехода на Рублево-Архангельскую линию подземки.