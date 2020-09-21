РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Сотрудники ГИБДД Люберец с понедельника проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

На территории, обслуживаемой ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», в период по 25 сентября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

«Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о том, что своевременная уплата административного штрафа заканчивается по истечении 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу», - говорится в сообщении.

При установлении факта неуплаты административного штрафа в отношении лиц, совершивших данное правонарушение, будет составлен административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о сумме задолженности по штрафам, правилах и сроках их оплаты можно узнать, воспользовавшись порталом госуслуг, официальным сайтом гибдд.рф, в личном кабинете и на сайтах Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов РФ. Все штрафы, не оплаченные в срок, будут взысканы в принудительном порядке через службу судебных приставов.

Госавтоинспекция МУ МВД России «Люберецкое» призывает всех участников дорожного движения своевременно оплачивать административные штрафы.