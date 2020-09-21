РИАМО - 21 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и поблагодарил их за поддержку во время пандемии Covid-19.

«Провел встречу с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге и представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович», – написал Собянин на станице «ВКонтакте».

В ходе встречи с представителями ВОЗ мэр рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в городе и сообщил о планах столичных властей по дальнейшей работе.

Кроме того, Собянин поделился с представителями ВОЗ опытом организации медпомощи в период пандемии.

В частности, он отметил организацию наблюдения на дому за пациентами с помощью телемедицины и электронных медкарт, а также использование искусственного интеллекта для диагностики коронавируса.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

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- Попова: Новых ограничений из‑за коронавируса в РФ не планируется. Эпидемическая ситуация в стране остается стабильной.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.