РИАМО - 21 сен. Автоэксперт Юрий Антипов негативно отнесся к идее учитывать половой признак при расчете полиса ОСАГО, передает Nation News.

Некоторые страховые компании добавили к своим полисам новый параметр — пол водителя в качестве основания для увеличения его стоимости. Так, предполагается, что женщины будут платить больше, потому что по статистике страховщиков они попадают в аварии чаще мужчин.

«Половой признак при расчете ОСАГО — маразм, это явная дискриминация. Получается, что женщины — одно, а мужчины — другое. Мы прекрасно знаем, что у нас и пилоты самолетов бывают женщины. Получается, что стоимость билетов на такие рейсы должна быть выше или ниже?» — сказал Антипов.

Он уверен, что решение этой проблемы стоит за юристами. Если они дадут грамотный отпор поползновениям страховых компаний, «тогда это будет шаг к цивилизованному обществу».

Страховщики уверены, что женщины чаще попадают в ДТП, но обычно это небольшие аварии, например, столкновение в пробке. В более серьезные аварии чаще всего попадают именно мужчины, потому что водят быстрее и агрессивнее.