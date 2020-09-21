РИАМО - 21 сен. В сентябре текущего года в столице не было ни одного заморозка и минимальная температура воздуха не опускалась ниже плюс двух градусов, этот месяц может войти пятерку самых теплых сентябрей за последние 140 лет наблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

Самой холодной в Москве была ночь на 16 сентября, в городе воздух остыл до 5,8 градуса, но в начале месяца в столице воздух прогревался до плюс 25 градусов тепла. При этом за две декады сентября средняя суточная температура воздуха в регионе превысила норму примерно на два-три градуса.

«По осадкам столица практически выполнила месячную норму. На ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97% нормы, в МГУ сумма осадков составила 67,6 миллиметра или 113% нормы», – уточняется в сообщении.

Последняя декада сентября также обещает быть теплой. Существенных осадков при этом не ожидается.