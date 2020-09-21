РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Общественник положительно оценил работу дежурной части УМВД Подольска по приему обращений граждан, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» член общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск, протоиерей Петр Дынников посетил второй отдел полиции УМВД, где оценил работу дежурной части по линии приема обращений и заявлений граждан.

«Дынников отметил наполнение информационных стендов, а именно, наличие сведений о руководстве, образцы заявлений и актуальную информацию предупредительного характера о способах совершения дистанционных видов мошенничества», - говорится в сообщении.

По итогам общественник дал положительную оценку деятельности сотрудников полиции, ответственных за данную линию работы, а полицейские в свою очередь рассказали общественнику о перечне доступных государственных услуг и преимуществах использования электронного портала gosuslugi.ru.

Цель мероприятия – осуществление общественного контроля за деятельностью полиции, укрепление доверия между гражданским обществом и органами внутренних дел.