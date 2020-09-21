РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Муниципальный форум управдом, посвященный задолженностям и оплате услуг в сфере ЖКУ, проведут в подмосковном Красногорске 24 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Форум «Управдом» пройдет в Красногорске 24 сентября. Встреча с жителями состоится с участием представителей администрации муниципалитета, Государственной жилищной инспекции, ресурсоснабжающих организаций, советов многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

Основными темами форума станут задолженности потребителей за коммунальные услуги и разъяснения относительно оплаты за ЖКУ.

Форум пройдет в здании администрации муниципалитета по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4 (актовый зал). Начало в 16:00.