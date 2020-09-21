РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. В Красногорске возбудили уголовное дело по факту выставления жителям двойных платежек, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина доложила губернатору Московской области о работе по проблеме двойных платежек в ходе ВКС в понедельник. Ранее глава региона дал поручение разобраться в сложившейся ситуации относительно начислений за ЖКУ.

«Следственным управлением МВД России по горокругу Красногорск возбуждено уголовное дело по факту «двойных платежек» в июле. Несмотря на то, что представители компании знают, что они исключены из реестра, продолжают спекулировать и приносить жителям вторые платежки», - сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета сообщила, что проводились встречи с жителями с участием СМИ, где были даны разъяснения о причине смены УК и о том, кому платить за коммунальные услуги. Также она подчеркнула, что по отношению к управляющей компании, незаконно выставляющей квитанции жителям, должны быть применены все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

В Красногорске 168 домов были исключены из лицензии управляющей компании ООО «ДЭЗ». В качестве временной УК было назначено ООО «ЖКХ-Онлайн».

«Уважаемые жители! Оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо производить по платежным документам легитимной управляющей организации. Реестр УК размещен на сайте ГЖИ», - отмечается в материале.

Жителям, которые по каким-либо причинам оплачивали квитанции ООО «ДЭЗ», для перерасчета необходимо прислать фотографии платежных документов в специально созданный чат: https://chat.whatsapp.com/FFVLaup4to7A6CAk11h8Rg.

24 сентября в актовом зале администрации муниципалитета состоится форум «Управдом». Адрес: Красногорск, улица Ленина, дом №4. Начало в 16:00.