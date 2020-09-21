РИАМО - 21 сен. Пожар в строящемся доме произошел на улице Академика Павлова, дом 40 в районе Кунцево, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

На площадке загорелись строительные материалы на общей площади примерно 40 квадратных метров.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать возгорание», – уточняется в сообщении.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен строящийся жилой дом в составе ЖК «Академика Павлова».