РИАМО - 21 сен. Виновником аварии в столичных Хамовниках, где пострадали три человека, является водитель белой иномарки Infiniti, проехавший на красный свет, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По предварительной информации, виновен водитель автомобиля Infiniti — он двигался на красный свет», — говорится в сообщении.

По информации Госавтоинспекции Москвы, авария произошла на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Infiniti столкнулся с автомобилем Mercedes и вылетел на тротуар с людьми. Предварительно, пострадали три пешехода.

По данным СМИ, за рулем находился 26-летний Эльмин Гулиев.