РИАМО - 21 сен. На концертах фестиваля «Лето. Музыка. Музей» смогут присутствовать до 350 зрителей, традиционный open-air пройдет с 23 по 27 сентября в музее «Новый Иерусалим» в Истре, в нем будут участвовать звезды мировой классической сцены, сообщила заместитель художественного руководителя фестиваля Галина Голубова.

«Мы готовимся к фестивалю уже давно. Он планировался на июль, но, к сожалению, все перенеслось, и мы решили перенести лето не только для себя, но и для всех на конец сентября», - сказала Голубова в эфире «Радио 1».

Она отметила, что в этом году фестиваль очень отличается от предыдущего. Вместо трех концертов стало восемь.

«Концерты будут проходить и внутри музея, и на воздухе, в атриуме, около него. Будет огромное количество звезд», - добавила Голубова.

На фестивале будут приняты все противоэпидемические меры. Также предусмотрены меры на случай холодной и дождливой погоды.

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