РИАМО - 21 сен. Диспетчеры подмосковной системы-112 приняли более 193 тысяч вызовов на единый номер спасения «112» с 14 по 20 сентября, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ МО «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования составили порядка 79,2 тысячи, вызовы комплексного реагирования - более 14,1 тысячи», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, 66% всех вызовов экстренных оперативных служб было адресовано скорой помощи, 28% - полиции и ГИБДД, остальные 6% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 начала работу в Московской области 1 июня 2015 года. В случае необходимости операторы направляют на место происшествия одну или несколько служб.