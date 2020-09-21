РИАМО - 21 сен. Столичный Дептранс опубликовал кадры с места крупной аварии в центре Москвы, в которой, предварительно, пострадали три человека.

Видеозапись с камер наблюдения разместили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На кадрах видно, как белый Infiniti на большой скорости сталкивается с выехавшим с прилегающей дороги автомобилем Mercedes, а затем вылетает на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. От сильного удара люди буквально разлетаются в разные стороны.

По данным Госавтоинспекции Москвы, авария произошла на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Согласно предварительным данным, пострадали три человека.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Видео столкновения двух автомобилей на улице Остоженка в Москве>>