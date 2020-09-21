РИАМО - 21 сен. До 10 октября россияне смогут каждый день наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе, передает Газета.ru.

Как отметили в Роскосмосе, почти на всей территории РФ стартует очередной сезон видимости пролетов МКС.

«Мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису», — говорится в сообщении.

МКС будет видна в виде яркой звезды, сопоставимой по размерам с Венерой, и в течение нескольких минут будет пролетать с юго-запада на юго-восток.​​