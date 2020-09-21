РИАМО - 21 сен. Специалисты «Мособлпожспаса» уничтожили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Подмосковье на минувшей неделе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы учреждения.

«За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, специалистами взрывотехнического отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» было обследовано, обезврежено и уничтожено пять боеприпасов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что два боеприпаса взорвали в Дмитровском округе 14 и 18 сентября. Кроме того, два объекта обезвредили 15 сентября в Солнечногорске и еще один - 16 сентября в Волоколамском округе.