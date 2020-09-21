РИАМО - 21 сен. Агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов заявил, что при определенных условиях от употребления винограда человеку будет больше вреда, чем пользы.

По словам специалиста, этими сочными ягодами не стоит злоупотреблять. Некоторые столовые сорта содержат очень большое количество сахаров, которые очень быстро усваиваются.

«Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму», — отметил Викулов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. В Узбекистане виноград накапливает большое количество сахара, 20% и больше. Столовые светлоокрашенные сорта на юге Европы содержат значительно меньше сахара.

Специалист добавил, что виноградники регулярно обрабатывают различными препаратами от вредителей, поэтому мыть виноград нужно крайне тщательно.

«На винограде легко можно заметить применение химикатов, особенно препаратов меди — голубоватые застывшие капли. Это смывается, но далеко не все и не полностью», — резюмировал он.