РИАМО - 21 сен. В результате ДТП на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка в Хамовниках пострадали три пешехода, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД.

«Произошло столкновение двух транспортных средств — автомобилей Mercedes и Infiniti. В результате ДТП автомобиль Infiniti отбросило на тротуар, где иномарка совершила наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадали три человека. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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