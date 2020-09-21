ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Остоженка в Москве. В результате столкновения один из них въехал в пешеходов на тротуаре. Предварительно, пострадали три человека.
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ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Остоженка в Москве. В результате столкновения один из них въехал в пешеходов на тротуаре. Предварительно, пострадали три человека.
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