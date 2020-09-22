Как оформить в собственность участок под многоквартирным домом

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Несмотря на то, что большинство собственников жилья в многоквартирном доме (МКД) не задумываются о судьбе участка под ним, стоит проверить его статус и оформить землю в собственность, если этого не было сделано.

Оформленная собственность на землю позволяет эффективно распоряжаться, например, двором. Так, на общем собрании собственников можно решить, что именно будет расположено рядом с МКД, запланировать разбивку клумбы, установить беседку, спортивную площадку и т.п.

Кроме того, это не позволит городским властям, например, устроить во дворе парковку против воли владельцев квартир. Ведь благодаря межеванию четко устанавливаются границы участка.

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