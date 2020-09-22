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Шпаргалки

Как оформить в собственность участок под многоквартирным домом

Зачем жильцам многоэтажки оформлять в собственность землю под домом, и как это сделать, РИАМО рассказал юрист.
© РИАМО,   Александр Кожохин
1

Зачем оформлять участок под МКД

© РИАМО

Несмотря на то, что большинство собственников жилья в многоквартирном доме (МКД) не задумываются о судьбе участка под ним, стоит проверить его статус и оформить землю в собственность, если этого не было сделано.

Оформленная собственность на землю позволяет эффективно распоряжаться, например, двором. Так, на общем собрании собственников можно решить, что именно будет расположено рядом с МКД, запланировать разбивку клумбы, установить беседку, спортивную площадку и т.п.

Кроме того, это не позволит городским властям, например, устроить во дворе парковку против воли владельцев квартир. Ведь благодаря межеванию четко устанавливаются границы участка.

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2

Кому принадлежит земля по закону

© РИАМО,   Александр Манзюк

В существующей застройке поселений земельный участок, включая двор, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (например, котельные, элементы благоустройства), является общей долевой собственностью собственников квартир (согласно п. 1 ст. 16 закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»).

Если участок под домом был образован до введения в действие Жилищного кодекса РФ (введен 29.04.2004) и был поставлен на государственный кадастровый учет, он бесплатно переходит в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, поясняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.

Узнать о статусе участка, межевался ли он, поставлен ли на кадастровый учет, можно либо по выписке из ЕГРН, либо на публичной кадастровой карте.

По словам Аванесова, в данном случае правоустанавливающим документом на землю под домом является документ на жилое помещение, поскольку, приобретая помещение в МКД, покупатель приобретает и право на долю в общем имуществе, к которому относится в том числе и земельный участок.

3

Кто может оформить участок

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Если земельный участок не был сформирован, потребовать этого может любой собственник жилья в данном многоквартирном доме по собственной инициативе, указывает юрист, приводя в пример соответствующее решение Конституционного Суда РФ от 28.05.2010 №12-П по жалобам ряда граждан.

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4

Куда обращаться

© РИАМО,   Александр Манзюк

За оформлением права собственности на земельный участок под МКД нужно обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением об образовании такого участка (это может быть администрация муниципального образования Московской области, а в Москве – Департамент городского имущества).

По словам юриста Юрия Аванесова, помимо заявления потребуется паспорт и выписка из ЕГРН о праве собственности на жилое помещение в МКД.

Вышеупомянутые инстанции сами совершают все необходимые по закону действия. Подготавливается проект межевания территории, межевого плана земельного участка, подается обращение с заявлением о государственном кадастровом учете в отношении участка в орган регистрации прав. Если же государственный кадастровый учет по каким-то причинам невозможен, госорганы сами обязаны их устранить.

5

Чем подтверждается собственность

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Подтверждением регистрации права собственности на участок под МКД является выписка из ЕГРН.

Экземпляр такой выписки выдается собственнику – заявителю.

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