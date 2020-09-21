РИАМО - 21 сен. В центре Москвы на улице Остоженка после ДТП автомобиль вылетел на тротуар, где сбил несколько человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Авария произошла на улице Остоженка, 47.

«Столкнулись два автомобиля, один из них выехал тротуар и наехал на пешеходов», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются. Число пострадавших уточняется.

Видео столкновения двух автомобилей на улице Остоженка в Москве>>