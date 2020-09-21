РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 сен. Более чем в 80 образовательных учреждений подмосковных Люберец в понедельник подали отопление, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«С сегодняшнего дня (21 сентября - ред.) по просьбам жителей началась подача тепла на объекты социальной сферы городского округа Люберцы. Несмотря на солнечную и теплую погоду днем, ночи уже по-осеннему холодные. К отопительному сезону подготовлены 88 учреждений образования, 5 учреждений физкультуры и спорта, 11 учреждений здравоохранения, 12 учреждений культуры», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что теплоснабжающие организации перевели на круглосуточный график работы.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть вопросы и замечания по данной теме, пишите на мою электронную почту: glava@lubreg.ru или оставляйте комментарии под постом: https://vk.com/wall420204642_67889», - заключил Ружицкий.