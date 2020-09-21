РИАМО - 21 сен. Электроснабжение потребителей восстановили в подмосковном Протвине после технологического сбоя на подстанции, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ранее на странице администрации наукограда в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что в результате технологического сбоя на подстанции, принадлежащей Институту физики высоких энергий, произошло отключение электропотребителей в городе Протвино. Причины отключения подстанции устанавливаются.

«Протвино два часа назад всем восстановили. Оперативно сработали», - сказал собеседник агентства.