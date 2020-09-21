РИАМО - 21 сен. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею своего коллеги Евгения Федорова по компенсации платы за частные детские сады для тех, кто не получил путевку в государственные дошкольные учреждения, сообщает Nation News.

Он напомнил, что на каждого ребенка, которому положено место в детском саду, государство выделяет определенную сумму денег. Но если это место ребенку не предоставляется, то его права нарушены.

«Ребенок лишен этой услуги и помощи от государства, поэтому, исходя из принципа справедливости, конечно, нужно траты родителей на частный детский сад компенсировать. Тогда всех детей спокойно можно будет обеспечить местами в детских дошкольных учреждениях», — отметил депутат.

Милонов также считает, что матери детей, которым не предоставили место в детском саду, могли бы выполнять функцию воспитателя, получая эту компенсацию в качестве заработной платы.

«Лично я такое предложение готов поддержать обеими руками», — подчеркнул Милонов.

Ранее с инициативой об установлении ежемесячной выплаты семьям, которые отказались от места для ребенка в детском саду, выступил депутат Госдумы Василий Власов.​