РИАМО - 21 сен. Сбербанк поменял логотип, теперь в нем не будет слова «банк», а экомистема начнет работу под новым названием, сообщают РИА Новости.
Новый логотип должны предствить 24 сентября.
«Новый логотип <...> — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете», — говорится в сообщении.
Новые логотипы получили и другие компании, которые принадлежат экосистеме.
«Например, лизинговая компания теперь называется «СберЛизинг». При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе», — заключается в материале.
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