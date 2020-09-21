РИАМО - 21 сен. Сбербанк поменял логотип, теперь в нем не будет слова «банк», а экомистема начнет работу под новым названием, сообщают РИА Новости.

Новый логотип должны предствить 24 сентября.

«Новый логотип <...> — это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете», — говорится в сообщении.

Новые логотипы получили и другие компании, которые принадлежат экосистеме.

«Например, лизинговая компания теперь называется «СберЛизинг». При этом у каждой будет собственный цвет в логотипе», —​ заключается в материале.