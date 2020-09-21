РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. В Подольске заключили контракт с ООО «КСТ Энерго Инжиниринг» на строительство кислородно-газификационной станции в роддоме округа, сообщается на сайте министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам аукциона на выполнение работ по строительству кислородно-газификационной станции в ГБУ «Подольский родильный дом» на улице Кирова контракт заключен с ООО «КСТ Энерго Инжиниринг». Станция будет установлена на прилегающей территории учреждения, что позволит оперативно производить ее дозаправку жидким кислородом», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. Все работы предусмотрены государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и осуществляются за счет средств бюджета.

«Новая станция будет обеспечивать кислородную поддержку пациентов Подольского роддома», - пояснил Локтев.