РИАМО - 21 сен. Заработная плата женщин в России в среднем на треть ниже, чем у мужчин, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«По данным Росстата, к сожалению, средняя зарплата женщин в России в 2019 году находилась на уровне 72% от зарплаты мужчин, которые занимали аналогичные должности», - сказал Комиссаров.

Он отметил, что в стране сохраняются стереотипы о мужских и женских профессиях.

Согласно недавнему опросу, образ успешного россиянина в 83% случаев ассоциируется с мужчинами. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в РФ нужно популяризовать образ женщины-лидера.