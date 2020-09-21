РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 сен. Строительная готовность школы в микрорайоне Жегалово Щелкова составляет 76%, сдача объекта запланирована на декабрь этого года, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент на площадке ведутся работы по внутренней и внешней отделке здания, устройству инженерных сетей, а также благоустройству прилегающей территории», - говорится в сообщении.

Школа в Жегалове рассчитана на 1,1 тысячи учеников. В четырехэтажном здании разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотека, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, а также зона отдыха. Проектом предусмотрена автостоянка на 30 машино-мест.