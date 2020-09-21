РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 сен. Свыше 50 детей принимают участие в первенстве по классическим шахматам в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первенство по классическим шахматам среди детей стартовало в Красногорске. Соревнования проходят в шахматном клубе «Гарде». Турнир проводится в нескольких возрастных категориях.

«Всего в соревнованиях принимают участие 53 человека. Для многих это первые соревнования по классическим шахматам в формате «50 плюс 10», - говорится в сообщении.

По итогам семи туров будут определены победители первенства.

«Финальные игры пройдут 11 октября, награждение победителей планируется 18 октября. Юные интеллектуалы получат призы и дипломы», - заключается в материале.





