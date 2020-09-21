РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. ЦНИИТОЧМАШ Подольска завоевал серебро футбольного турнира и бронзу в гиревом спорте на Корпоративных играх Центрального федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Спортсмены Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») завоевали призовые места на футбольном турнире и в гиревом спорте на Корпоративных играх Центрального федерального округа в Москве. В сложном полуфинале футболисты института обыграли ПКБ №4 имени Ганнушкина и вышли в финал, где, к сожалению, проиграли команде ФСИН», - говорится в сообщении.

В итоге – заслуженное серебро и у Дмитрия Можаева, начальника конструкторского бюро отдела капитального строительства, звание лучшего вратаря футбольного турнира. Ведущий инженер отдела климатических и механических испытаний ЦНИИТОЧМАШ Вадим Тащеев взял бронзу среди 17 гиревиков в своей группе. За 10 минут он сделал 61 рывок гири весом 24 килограмма.

Корпоративные игры Центрального федерального округа были проведены ВФСО «Трудовые резервы» при поддержке государственной корпорации «Ростех» и министерства спорта РФ.