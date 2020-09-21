РИАМО - 21 сен. Образ женщины-лидера и женщины-политика нуждается в популяризации в современной России, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В нашей стране уже давно речь не идет о том, что принято называть дискриминацией женщин, <...> женщин-руководительниц становится все больше, при всем этом вопросы и проблемы остаются. <...> Нам надо активно работать над популяризацией образа женщины-лидера, женщины-руководителя, женщины-политика», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что, согласно недавнему опросу, образ успешного россиянина в 83% случаев ассоциируется с мужчинами.

«В современном мире именно женщины с органически присущей им склонностью к поиску компромиссов, попыткам понять другого, найти его мотивы, найти решение могут добиться впечатляющего результата», - заключила Матвиенко.