РИАМО - 21 сен. Церемония прощания с Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина в Москве, сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Мы откроем двери в 10:00», - говорится в сообщении.

Уточнятся также, что гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00. Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище.

Ведущего программы «Русское лото» вечером 19 сентября забрали в больницу со съемочной площадки. Он умер в этот же день в больнице. Ему был 71 год.

Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов окончил ВТУ имени Б.В. Щукина в 1982 году. В 1990—1991 годах работал главным режиссером московского драматического театра «Глобус». Получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации в 2000 году. ​​

Программу «Русское лото» Борисов вел с 1994 года.​





