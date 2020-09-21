РИАМО - 21 сен. Четверо сотрудников АО «ВПК «НПО машиностроения», расположенного в подмосковном Реутове, получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила свидетельства на получение соципотеки молодым ученым и специалистам Подмосковья. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области», - говорится в сообщении.

Всего в ходе мероприятия сертификаты вручили 47 молодым ученым и 53 специалистам, работающим в организациях Подмосковья. В их числе было четыре сотрудника градообразующего предприятия Реутова – АО «ВПК «НПО машиностроения».

«Таким образом, Подмосковье поддерживает талантливых молодых ученых и специалистов, которые вносят свой вклад в развитие региона и всей страны. Благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева решенный жилищный вопрос позволит сконцентрироваться на новых открытиях и разработках», - сказал Каторов.

Он также поздравил будущих новоселов и пожелал им скорейшего обустройства в новом жилье.

По условиям программы «Социальная ипотека», регион оплачивает первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и ежемесячно компенсирует оплату основного долга по кредиту. Участник программы в течение действия договора оплачивает проценты по кредиту.

В этом году победителями конкурса стали 47 ученых и 53 специалиста научных организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области.