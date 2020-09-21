РИАМО - 21 сен. Программа обучения «Женщина-лидер» стартует в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Первыми слушателями программы «Женщина-лидер» станут более 300 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Рада приветствовать вас на открытии программы «Женщина-лидер». <...> Запрос на женское лидерство растет не только в России, он растет по всему миру», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что в России обеспечено гендерное равенство, в том числе в плане возможностей карьерного роста.

«Россия уже не так плохо смотрится по сравнению с другими странами, <...> условия благоприятные для карьерного развития женщин. Но каких-то условий недостаточно, и такие конкурсы, и программы обучения очень нужны», - отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Алексей Комиссаров.