РИАМО - 21 сен. Эксперты Роскачества проверили семь популярных марок филе трески, которые продаются в российских магазинах, по итогам исследования продукты признаны безопасными для потребителя, сообщает Nation News.

Специалисты проверили марки филе трески от компаний «Бухта изобилия», «ВкусВилл», «Каждый день», Agama, Fish House, Polar и «Фландерр».

«Образцы замороженного филе проверяли по 27 показателям качества и безопасности на наличие потенциально небезопасных веществ (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и другие), патогенных микроорганизмов и бактерий, например сальмонеллы», — отмечается в материале.

Никаких нарушений в продукции обнаружено не было. В двух образцах зарегистрировали расхождение в соотношении указанной и фактической массой продукта.

Исследование также подтвердило, что треску не подменяют более дешевыми видами рыб. ​