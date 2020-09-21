РИАМО - 21 сен. Эксперты Роскачества проверили семь популярных марок филе трески, которые продаются в российских магазинах, по итогам исследования продукты признаны безопасными для потребителя, сообщает Nation News.
Специалисты проверили марки филе трески от компаний «Бухта изобилия», «ВкусВилл», «Каждый день», Agama, Fish House, Polar и «Фландерр».
Никаких нарушений в продукции обнаружено не было. В двух образцах зарегистрировали расхождение в соотношении указанной и фактической массой продукта.
Исследование также подтвердило, что треску не подменяют более дешевыми видами рыб.
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