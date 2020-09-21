РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 сен. В подмосковном Дзержинском 27 сентября пройдет финал конкурса «Миссис Дзержинский-2020», за победу будут бороться восемь участниц, сообщила «РИАМО в Люберцах» организатор Светлана Осмоловская.

Конкурс пройдет в третий раз. В финале зрителей ждут дефиле, презентации участниц, интеллектуальный и творческий конкурсы.

«27 сентября в ДК «Энергетик» пройдет яркий финал конкурса «Миссис Дзержинский-2020». В нем примут участие восемь девушек, трем из которых более 40 лет, что очень ценно для меня. Они поборются за корону победительницы и главный приз - путевку на отдых в Крым», - сказала Осмоловская.

Она добавила, что конкурс начнется в 17:00, вход бесплатный. ДК «Энергетик» расположен по адресу: Дзержинский, лица Ленина, дом №3.

«Во время подготовки к конкурсу участницы постигали основы хореографии, актерского мастерства, дефиле. В процессе подготовки были не только мастер-классы и знакомства с интересными людьми, но и традиционная фотосессия в студии и необычная фотосъемка в Томилинском лесопарке с оленями», - отметила Осмоловская.