РИАМО - 21 сен. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не будут вводить новых ограничений из-за Covid-19, так как на текущий момент ситуации в стране стабильная, сообщает Федеральное агентство новостей.
Она объяснила, что увеличение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в России связано с наступлением осенне-зимнего эпидсезона.
«Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране», – сказала Попова.
По ее словам, во второй декаде сентября будут фиксироваться значимые цифры. При этом каждый выявленный случай является понятным для медиков.
«Ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», – резюмировала Попова.
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21 СЕНТЯБРЯ
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