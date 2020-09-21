РИАМО - 21 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 193 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом ни одного случая инфицирования не выявили в 21 городском округе, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Так, ни одного случая заражения Covid-19 не выявили в Бронницах, Волоколамском округе, Можайском, Раменском, Рузском и Талдомском округах, Жуковском, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Павловском Посаде, Пущине, Серебряных Прудах, Фрязине, Шаховской, Электрогорске и Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За минувшие сутки 26 новых случаев заражения выявили в Королеве, 16 – в Красногорске, по 10 – в Клину и Мытищах, девять – в Зарайске, восемь – в Люберцах, по семь – в Истре, Одинцовском и Орехово-Зуевском округах, по шесть – в Балашихе, Подольске, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

По пять случаев коронавируса зафиксировали в Щелкове и Пушкинском округе. По четыре случая заражения за сутки выявили в Воскресенске, Ивантеевке, Коломенском округе, Ленинском округе, Озерах и Солнечногорске. По три случая инфицирования Covid-19 выявили в Долгопрудном, Реутове, Серпухове, а также в Химках.

По два случая выявлено за сутки в Власихе, Дзержинском, Домодедове, Лобне, Наро-Фоминском округе, Протвине и Черноголовке. По одному случаю – в Дмитровском округе, Дубне, Егорьевске, Кашире, Краснознаменске, Ступине, Чехове, Шатуре и Электростали.

За все время пандемии в Московской области выявлено 71 729 случаев заражения коронавирусом. Скончались 1285 человек. Выздоровели и выписались 54700 человек.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.