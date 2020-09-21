РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») выступил партнером чемпионата России по летнему биатлону, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ стал официальным партнером чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени с 19 по 22 сентября. Между ЦНИИТОЧМАШ и Союзом биатлонистов России (СБР) заключено соглашение, в соответствии с которым институт поставляет спортсменам СБР патроны «Олимп-БИ» винтовочного кольцевого воспламенения калибра 22LR (5,6 миллиметров)», - говорится в сообщении.

Также между ЦНИИТОЧМАШ, СБР и АО «Концерн Калашников» (также входит в госкорпорацию «Ростех») подписано соглашение о создании российского комплекса для биатлонистов на базе винтовки, разработанной в «Концерне Калашников», и патрона серии «Олимп» производства АО «ЦНИИТОЧМАШ».

В текущем году патрону «Олимп» исполнилось ровно 40 лет. Он создавался к проведению биатлонной программы зимних Олимпийских игр в феврале 1980 в Лейк-Плэсиде, США.

Повышенная ветроустойчивость при сохранении максимальной кучности, а также устойчивость к низким температурам делают патроны «Олимп» действительно уникальными.

«С патроном «Олимп» было завоевано более 250 золотых медалей на соревнованиях различного уровня и установлено около 100 мировых и европейских рекордов на Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка Мира по пулевой стрельбе и биатлону сборными командами нашей страны», - поясняется в материале.