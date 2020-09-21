РИАМО - 21 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам областного правительства на этой неделе выехать в муниципалитеты и проверить, как решаются самые актуальные для жителей вопросы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами муниципальных образований Подмосковья.

«Для нас это уже традиционное мероприятие (выезд членов подмосковного правительства в городские округа – ред.). Глав (муниципалитетов – ред.) прошу внимательно посмотреть на проблемные точки и сделать все, чтобы эти вопросы решить», – сказал Воробьев.