РИАМО - 21 сен. В Москве и Подмосковье на этой неделе наступит бабье лето, погода будет солнечной и без осадков, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Москвичей и гостей столицы на этой неделе ожидает потрясающая погода. В Московском регионе наступит бабье лето, оно начнется уже завтра (22 сентября - ред.). Правда, в первый день недели погода будет ветреной», — сказал синоптик.

Он добавил, что теплая погода продержится в регионе всю неделю. Ночью температура воздуха составит 10-13 градусов тепла, а в дневные часы — плюс 20-23.

Атмосферное давление будет повышенное, 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40-45%, заключил Синенков.