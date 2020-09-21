РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 сен. Участковый Дубровицкого пункта полиции Подольска победил в муниципальном этапе конкурса «Народный участковый» и поборется за звание лучшего на областном уровне, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«На официальном интернет-сайте УМВД России по городскому округу Подольск завершился первый этап голосования за участников конкурса «Народный участковый – 2020». По его результатам, наибольшее количество голосов, 791, набрал Павел Городецкий, участковый уполномоченный Дубровицкого пункта полиции УМВД России по Подольску», – говорится в сообщении.

В период с 7 по 16 октября состоится второй этап конкурса, управление округа представит Городецкий, который поборется за победу в областном туре и выход в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2020». Заключительный этап конкурса будет проводится на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.