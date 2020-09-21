РИАМО - 21 сен. В Московской области с начала кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали уже 658 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы стараемся сделать процедуру вакцинации максимально доступной для всех жителей региона — проводим выезды мобильных комплексов в многолюдных места, организовываем выезды на предприятиях и прививаем сотрудников непосредственно на рабочем месте. Благодаря этому, всего за несколько недель с начала вакцинации прививку от гриппа сделали 14,7% от запланированного числа», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать прививку можно как в региональных поликлиниках, так и в мобильных комплексах. В Подмосковье от гриппа прививают современными российскими препаратами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Вакцинацию по полису ОМС можно сделать бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт.

Перед вакцинацией необходимо также пройти осмотр терапевта или педиатра. Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг Московской области. В мобильном комплексе по вакцинации специалист проведет осмотр на месте.