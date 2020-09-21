РИАМО - 21 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и местными главами в понедельник напомнил о необходимости соблюдения всех мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

По словам главы региона, с приходом осени в Подмосковье отмечается небольшой рост инфицированных коронавирусом. Так, в августе ежедневно выявляли 140-150 случаев заражения, в сентябре – уже 170-190 случаев.

«Нам нужно быть предусмотрительными, все меры безопасности мы должны соблюдать», – подчеркнул Воробьев.

Губернатор также напомнил о федеральной программе вакцинации от гриппа.

«В (Московской – ред.) области вакцинировалось уже порядка 700 тысяч человек. Мы ведем проактивную работу: 38 бригад выезжают, в том числе на предприятия, чтобы упростить оказание этой услуги», – сказал Воробьев.

В новом эпидсезоне в Подмосковье планируют привить от гриппа 4,5 миллиона человек, из которых более 1 миллиона – дети.

Желающие могут записаться на вакцинацию в поликлинике с помощью сервиса «Электронная регистратура» на региональном портале госуслуг или по телефону единого call-центра губернатора: 8 (800) 550-50-30. Также можно посетить один из мобильных прививочных пунктов.

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Текстовая трансляция

21 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Препарат от Covid‑19 начали продавать в аптеках России. Упаковка лекарства «Арепливир» будет стоить в розницу минимум 12,3 тысячи рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 6 196 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 193 больных. В Москве - 915.

- В Москве за минувшие сутки выздоровели 988 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, с начала пандемии вылечились почти 238 тысяч человек.

- Ограничения на вакцинацию от коронавируса могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Мировая практика показывает, что исследования на эту тему должны продолжаться. Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», - сказал он.

- За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус.